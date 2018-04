Empfehlung - Vorläufiges Obduktionsergebnis nach Hundeattacke erwartet

dpaHannover. Nach der Hundeattacke in Hannover mit zwei Toten wird heute der vorläufige Obduktionsbericht erwartet. Ein Staffordshire-Terrier-Mischling soll seine 27 und 52 Jahre alten Besitzer in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus getötet haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/vorlaeufiges-obduktionsergebnis-nach-hundeattacke-erwartet-231413.html