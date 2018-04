Empfehlung - Vorerst letzte Warnstreiks im öffentlichen Dienst

dpaBerlin. In Frankfurt am Main hat die Gewerkschaft Verdi die Fahrer von U- und Straßenbahnen dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Betroffen in Hessens größter Stadt sind auch die Müllabfuhr, Kitas oder Krankenhäuser. Warnstreiks im Nahverkehr soll es auch in Mainz (Rheinland-Pfalz) und in Bochum (Nordrhein-Westfalen) geben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/vorerst-letzte-warnstreiks-im-oeffentlichen-dienst-232373.html