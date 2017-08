Empfehlung - Von der Leyen rechtfertigt Erhöhung der Militärausgaben

dpaBerlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen weist Kritik an der geplanten massiven Erhöhung der deutschen Militärausgaben zurück. Zurzeit würden 1,26 Prozent des Bruttoinlandsprodukts dafür ausgegeben, bis 2024 sollten es zwei Prozent sein, so wie in der Nato vereinbart.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/von-der-leyen-rechtfertigt-erhoehung-der-militaerausgaben-202820.html