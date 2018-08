Empfehlung - Viele Kirchengemeinden missachten Regeln für Kirchenasyl

dpaBerlin/Nürnberg Zwischen Anfang 2017 und Ende Juni 2018 sei in etwa 50 Prozent aller Fälle kein Härtefall-Dossier eingereicht worden, teilte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Insgesamt seien in diesem Zeitraum Kirchenasylmeldungen für 3481 Menschen eingegangen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/viele-kirchengemeinden-missachten-regeln-fuer-kirchenasyl-247247.html