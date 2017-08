Empfehlung - Viel mehr US-Soldaten in Afghanistan im Einsatz als bekannt

dpaWashington. Die USA haben deutlich mehr Soldaten in Kriegsländern wie Afghanistan als bisher zugegeben. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Mittwochabend mit, statt 8400 seien in Afghanistan 11.000 Soldaten im Einsatz. Für Syrien und den Irak würden die bisherigen Zahlenangaben ebenfalls überprüft.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/viel-mehr-us-soldaten-in-afghanistan-im-einsatz-als-bekannt-205807.html