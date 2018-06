Empfehlung - Verzweifelte Suche nach Jungen in thailändischer Höhle

dpaBangkok. Im Wettlauf gegen die Zeit versuchen Retter in Thailand, die in einer Höhle eingeschlossene Jungend-Fußballmannschaft freizubekommen. Am Morgen (Ortszeit) nahmen Rettungsmannschaften die Suche wieder auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/verzweifelte-suche-nach-jungen-in-thailaendischer-hoehle-240835.html