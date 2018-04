Empfehlung - Verdi bestreikt am Dienstag Flughäfen

dpaBerlin. Mit starken Einschränkungen sei zu rechnen, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske in Berlin. In allen Bundesländern werde es zum Teil flächendeckende Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes geben. An Flughäfen würden die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr bestreikt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/verdi-bestreikt-amdienstag-flughaefen-231901.html