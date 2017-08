Empfehlung - USA und Südkorea beginnen gemeinsames Militärmanöver

dpaSeoul. Das jährliche Manöver habe wie geplant begonnen, teilte ein Sprecher der US-Streitkräfte in Korea (USFK) am Montag mit. Von den 17 500 amerikanischen Soldaten, die daran teilnähmen, seien 3000 eingeflogen worden. Die USA haben in Südkorea 28 500 Soldaten zur Abschreckung stationiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/usa-und-suedkorea-beginnen-gemeinsames-militaermanoever-204415.html