US-Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft

Im Mai kündigte US-Präsident Trump einseitig das Atomabkommen mit dem Iran auf. 90 Tage später sind nun US-Sanktionen wieder in Kraft getreten. Trump kündigt wortgewaltig an, die „mörderische Diktatur“ in Teheran wirtschaftlich in die Knie zwingen zu wollen.