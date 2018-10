Empfehlung - US-Gangsterboss James „Whitey“ Bulger im Gefängnis gestorben

dpaWashington Der berühmt-berüchtigte Schwerverbrecher sei leblos in seiner Zelle in einem Gefängnis im US-Bundesstaat West Virginia gefunden worden, teilten die zuständigen Gefängnisbehörden am Dienstag mit. Versuche, ihn wiederzubeleben, seien gescheitert. Nähere Informationen wurden zunächst nicht veröffentlicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/us-gangsterboss-james-whitey-bulger-im-gefaengnis-gestorben-263651.html