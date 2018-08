Empfehlung - Urteil im Freiburger Missbrauchsfall erwartet

dpaFreiburg In einem der weitreichendsten Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland wird heute in Freiburg das Urteil gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter gesprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/urteil-im-freiburger-missbrauchsfall-erwartet-245656.html