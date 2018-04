Empfehlung - Urteil gegen mutmaßlichen Paris-Attentäter Abdeslam erwartet

dpaBrüssel. Die Staatsanwaltschaft fordert in dem Prozess gegen den 28-Jährigen die Höchststrafe von 20 Jahren Haft, sein Verteidiger plädiert wegen Verfahrensfehlern auf Straffreiheit. Der französische Angeklagte marokkanischer Abstammung soll zu einer Terrorzelle des Islamischen Staates (IS) gehören, die die blutigen Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Abdeslam wird nicht zur Urteilsverkündung erwartet.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/urteil-gegen-mutmasslichen-paris-attentaeter-abdeslam-erwartet-233509.html