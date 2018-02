Empfehlung - UN-Sicherheitsrat stimmt für Waffenruhe in Syrien

dpaNew York. Der UN-Sicherheitsrat hat für mindestens 30 Tage eine Waffenruhe für das Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Nach anfänglichem Widerstand Russlands und tagelangen Verhandlungen stimmten die 15 Mitgliedsländer an diesem Samstag in New York geschlossen für eine entsprechende Resolution.(...)