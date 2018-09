Empfehlung - UN-Sicherheitsrat plant Treffen zu Idlib

dpaNew York Der UN-Sicherheitsrat will sich noch in dieser Woche mit der erwarteten Offensive auf die Rebellenhochburg Idlib in Syrien befassen. Ein entsprechendes Treffen sei für Freitag angesetzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/un-sicherheitsrat-plant-treffen-zu-idlib-248934.html