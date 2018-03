Empfehlung - UN-Chef bittet um Zugang für humanitäre Hilfe nach Ost-Ghuta

dpaNew York. Angesichts der dramatischen Lage der Zivilbevölkerung in Ost-Ghuta in Syrien hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten um sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in das Rebellengebiet gebeten. Die Situation in dem Gebiet besorge ihn sehr, sagte Guterres nach einer Mitteilung am Dienstag (Ortszeit) in New York. Der UN-Chef rief alle Beteiligten auf, die vom UN-Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe einzuhalten.(...)