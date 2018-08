Umweltministerin räumt Versäumnisse in der Klimapolitik ein

Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert von ihren Kabinettskollegen mehr Verbindlichkeit in der Klimapolitik. In der „Augsburger Allgemeinen“ räumte die SPD-Politikerin Versäumnisse in der deutschen Klimapolitik ein.