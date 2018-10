Empfehlung - Umweltminister: Fessenheim geht bis 2022 vom Netz

dpaStraßburg „Das Kraftwerk wird in dieser Amtszeit (von Präsident Emmanuel Macron) geschlossen, bis 2022“, sagte de Rugy am Donnerstag im Sender Franceinfo. Grundsätzlich werde am Plan, Fessenheim 2019 herunterzufahren, festgehalten. „Ich kann Ihnen aber kein genaues Datum nennen.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/umweltminister-fessenheim-geht-bis-2022-vom-netz-259046.html