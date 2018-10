Empfehlung - Umfragen zur Merkel-Nachfolge sehen Merz teils vorn

dpaBerlin In zwei am Dienstag veröffentlichten Befragungen liegt Merz demnach in der Gesamtbevölkerung deutlich vorn - in einer weiteren Umfrage nach der Eignung der Kandidaten liefert er sich allerdings mit Annegret Kramp-Karrenbauer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Unter den CDU-Anhängern erhält die Generalsekretärin dort allerdings mehr Zuspruch als Merz.(...)