Empfehlung - Umfrage: Armut ist in Deutschland ein großes Problem

dpaBerlin. Armut in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für eine Mehrheit im Land ein Problem. In dem an diesem Freitag veröffentlichten ZDF-„Politbarometer“ gaben 70 Prozent der Befragten an, dass dieses Thema für sie ein „sehr großes“ oder „großes“ Problem darstellt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/umfrage-armut-ist-in-deutschland-ein-grosses-problem-229279.html