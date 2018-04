Über 100 verletzte Palästinenser bei neuen Gaza-Protesten

Es ist der dritte Freitag, an dem palästinensische Massen in Gaza protestieren: Tausende Demonstranten schwenken an der Grenze zu Israel Palästinenserflaggen und verbrennen israelische Fahnen. Wieder fallen im Grenzbereich Schüsse, es gibt viele Verletzte.