Empfehlung - Türkische Gemeinde will keine „Kuschelzeremonie“ mit Erdogan

dpaBerlin „Ich finde es gut, dass unser Staatspräsident Frank-Walter Steinmeier ein Staatsbankett zu seinen Ehren veranstaltet, weil es zeigt, dass Deutschland ein großes Interesse an einer Entspannung in den Beziehungen zur Türkei hat“, sagte der Bundesvorsitzende des Migrantenverbandes, Gökay Sofuoglu, der Deutschen Presse-Agentur. Die aus der Türkei stammenden Zuwanderer und ihre Nachkommen hätten unter den zahlreichen Konflikten zwischen Berlin und Ankara in den vergangenen drei Jahren sehr stark gelitten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tuerkische-gemeinde-will-keine-kuschelzeremonie-mit-erdogan-257480.html