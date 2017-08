Empfehlung - Türkei: Deutscher Journalistin drohen bis zu 15 Jahren Haft

dpaIstanbul. Der in Istanbul in Untersuchungshaft sitzenden Journalistin wird Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vorgeworfen. Sie war am 30. April festgenommen worden, als Polizisten einer Anti-Terror-Einheit ihre Wohnung stürmten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tuerkei-deutscher-journalistin-drohen-bis-zu-15-jahren-haft-202773.html