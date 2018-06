Empfehlung - Tschechien und Ungarn widersprechen Berlin bei Asyl-Zusagen

dpaBerlin/Prag. Die Regierung in Prag wies Informationen zurück, Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Zusagen zur schnelleren Rückführung bestimmter Migranten gegeben zu haben. Ein Regierungssprecher in Berlin bekräftigte daraufhin am Samstagabend: „Von tschechischer Seite war die Bereitschaft ausgedrückt worden, ein Verwaltungsabkommen über verbesserte Zusammenarbeit bei Rücküberstellungen (...) zu verhandeln.“ Diese Verwaltungsabkommen hätten zum Ziel, die Effizienz der EU-Asylregeln zu erhöhen. „Wir nehmen die heutigen Äußerungen aus Prag bedauernd zur Kenntnis.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tschechien-und-ungarn-widersprechen-berlin-bei-asyl-zusagen-241375.html