Empfehlung - Trump zeigt plötzlich moderaten Optimismus in Nordkoreakrise

dpaSeoul. US-Präsident Donald Trump hat sich in der Krise um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm vorsichtig optimistisch geäußert. Er sehe Fortschritt und gewisse Bewegungen, sagte Trump am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Seoul. Ins Detail ging er nicht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-zeigt-ploetzlich-moderaten-optimismus-in-nordkoreakrise-213713.html