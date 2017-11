Empfehlung - Trump will mehr chinesischen Druck auf Nordkorea

dpaPeking/Seoul. In der Krise mit Nordkorea fordert US-Präsident Donald Trump noch mehr Druck Chinas auf seinen störrischen Nachbarn. Nach seinem Besuch in Südkorea, wo er deutliche Warnungen an Machthaber Kim Jong Un richtete, traf Trump in Peking mit Staats- und Parteichef Xi Jinping zusammen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-will-mehr-chinesischen-druck-auf-nordkorea-213837.html