Empfehlung - Trump will Brandopfer in Kalifornien besuchen

dpaParadise/Washington Die Zahl der Todesopfer bei den Großbränden in Kalifornien ist weiter gestiegen. In dem vom „Camp“-Feuer im Norden des Bundesstaates zerstörten Gebiet sind am Freitag weitere acht Leichen in abgebrannten Häusern gefunden worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-will-brandopfer-in-kalifornien-besuchen-266740.html