Empfehlung - Trump und Kim planen historisches Treffen in Singapur

dpaWashington/Pjöngjang. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wollen am 12. Juni in Singapur zu einem historischen Treffen zusammenkommen. Das gab Trump am Donnerstag via Twitter bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-und-kim-planen-historisches-treffen-in-singapur-235569.html