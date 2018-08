Empfehlung - Trump stoppt Pompeos Nordkorea-Reise: Zu wenig Fortschritte

dpaWashington US-Präsident Donald Trump hat Außenminister Mike Pompeo angewiesen, seinen für nächste Woche geplanten Besuch in Nordkorea abzusagen. „Ich habe das Gefühl, wir machen nicht ausreichend Fortschritte in Bezug auf die atomare Abrüstung“, schrieb Trump am Freitag auf Twitter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-stoppt-pompeos-nordkorea-reise-zu-wenig-fortschritte-247670.html