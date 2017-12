Empfehlung - Trump: Russland-Ermittlung schadet dem Ansehen der USA

dpaWashington. US-Präsident Donald Trump ist der Meinung, dass die Ermittlungen in der Russland-Affäre dem Ansehen der USA schaden. Die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller rücke das Land in ein schlechtes Licht, sagte Trump in einem Interview der „New York Times“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-russland-ermittlung-schadet-dem-ansehen-der-usa-219982.html