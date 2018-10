Trump macht „Fake-News-Medien“ für Hass mitverantwortlich

Rohrbomben an Politiker und Trump-Kritiker, Tote bei einem antisemitischen Anschlag: Gewalttaten und politische Spaltung prägen zur Zeit das gesellschaftliche Klima in den USA. Per Twitter hat Präsident Trump nur klargemacht, wen er für diese Entwicklung verantwortlich macht.