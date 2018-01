Empfehlung - Trump in Davos: „Perfekte Zeit“ für Investitionen in USA

dpaDavos. Vor der Finanz- und Wirtschaftselite in Davos hat US-Präsident Donald Trump um Investitionen in die USA geworben und den Konzernchefs eine glänzende Zukunft in Amerika versprochen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-in-davos-perfekte-zeit-fuer-investitionen-in-usa-223176.html