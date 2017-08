Empfehlung - Trump droht nun auch Venezuela mit „militärischer Option“

dpaWashington/Caracas. Angesichts der politischen Umwälzungen in Venezuela hat US-Präsident Trump überraschend eine militärische Option ins Gespräch gebracht. „Wir haben viele Optionen für Venezuela, einschließlich einer militärischen, falls nötig“, sagte er in seinem Urlaubsdomizil in Bedminster.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/trump-droht-nun-auch-venezuela-mit-militaerischer-option-203308.html