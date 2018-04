Empfehlung - Triumph für Orban bei der Parlamentswahl in Ungarn

dpaBudapest. Deutlicher als erwartet hat der EU-kritische Regierungschef Viktor Orban die Parlamentswahl in Ungarn gewonnen. Auf seine rechtsnationale Fidesz-Partei entfielen 48,5 Prozent der Stimmen, teilte das Nationale Wahlbüro am Morgen in Budapest mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/triumph-fuer-orban-bei-der-parlamentswahl-in-ungarn-231882.html