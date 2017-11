Empfehlung - Treffen der JU: Forderung nach personellem Neuanfang

dpaErlangen. „Es gibt immer mal wieder in der Geschichte der Union Landesversammlungen, an denen wird man nicht vorbeigehen können. Die haben eine Wirkung“, sagte Söder bei dem JU-Treffen in Erlangen mit Blick auf die Medienberichte des Tages. „Ich weiß, sowas fällt nicht leicht, und das muss man auch in Ruhe machen. Aber ich möchte euch wirklich sagen: Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut“, sagte Söder. „Das ist eine Landesversammlung, und es ist eine Junge Union, die zeigt Rückgrat in der Partei. Meinen Respekt davor, toll gemacht.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/treffen-der-ju-forderung-nach-personellem-neuanfang-213502.html