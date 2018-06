Empfehlung - Tote bei Schüssen in US-Zeitungsredaktion

dpaAnnapolis. Durch Schüsse in der Redaktion einer Lokalzeitung in Annapolis im US-Bundesstaat Maryland sind am Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Das gab der Polizeichef der Stadt, Bill Krampf, bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tote-bei-schuessen-in-us-zeitungsredaktion-241195.html