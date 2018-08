Empfehlung - Tote bei Schießereien im Großraum Rio de Janeiro

dpaRio de Janeiro Bei einer Razzia in den Favelas Maré, Alemão und Penha seien fünf Verdächtige getötet worden, berichtete das Nachrichtenportal G1 am Montag. Auch zwei Soldaten seien bei den schweren Zusammenstößen mit bewaffneten Banden erschossen worden. Zuvor waren nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Agência Brasil bereits in Niterói auf der anderen Seite der Guanabara-Bucht sechs mutmaßliche Bandenmitglieder bei Kämpfen mit der Militärpolizei ums Leben gekommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tote-bei-schiessereien-im-grossraum-rio-de-janeiro-247236.html