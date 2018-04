Empfehlung - Tote bei Protesten gegen Sozialreform in Nicaragua

dpaManagua. Bei Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Nicaragua sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bislang seien „knapp zehn“ Menschen gestorben, sagte Vizepräsidentin Rosario Murillo in der Nacht zum Samstag und kündigte Gespräche an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tote-bei-protesten-gegen-sozialreform-in-nicaragua-233319.html