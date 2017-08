Empfehlung - Tote bei Eskalation nach Rassisten-Demo in den USA

dpaCharlottesville. Eine Kundgebung von Rechtsextremisten ist in den USA blutig eskaliert. Nach Polizeiangaben starb eine 32-Jährige Frau, als ein Fahrzeug in Charlottesville vermutlich absichtlich in eine Gruppe vom Gegendemonstranten raste und an einer Kreuzung zwei Autos rammte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tote-bei-eskalation-nach-rassisten-demo-in-den-usa-203434.html