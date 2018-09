Empfehlung - Tot nach Streit auf Oktoberfest: Tatverdächtiger bei Polizei

dpaMünchen Nach dem tödlichen Streit auf dem Münchner Oktoberfest ist am Samstagnachmittag ein 42-jähriger Mann in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei in München erschienen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tot-nach-streit-auf-oktoberfest-tatverdaechtiger-bei-polizei-258247.html