Tötung Khashoggis: Prozess gegen elf Verdächtige in Riad

dpaRiad Die mutmaßlichen Täter seien vor dem Gericht in der Hauptstadt Riad erschienen, teilte Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib in einer Stellungnahme mit. Die Anklageschrift sei verlesen worden. Ein Datum für die Fortsetzung der Verhandlung wurde nicht genannt. Die Staatsanwaltschaft fordert in fünf Fällen die Todesstrafe.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/toetung-khashoggis-prozess-gegen-elf-verdaechtige-in-riad-274566.html