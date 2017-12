Tödlicher Unfall: Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Polizeiwagen

Als die Polizei am Niederrhein einen Lastwagenfahrer stoppen will, kracht der Sattelzug in das Auto der Beamten. Eine junge Polizistin stirbt. Nun prüft die Polizei, ob der Mann seinen Lkw mit Absicht gegen den Streifenwagen lenkte.