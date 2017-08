Empfehlung - Tödliche Selfies: Baby-Delfin stirbt am Strand in Spanien

dpaAlmería. Hunderte Selfie-Fans haben an einem Strand in Südspanien den Tod eines Baby-Delfins verursacht. Als das winzige Säugetier in Ufernähe entdeckt worden sei, habe es für die anwesenden Sonnenanbeter kein Halten mehr gegeben, berichtete die Zeitung „ABC“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/toedliche-selfies-baby-delfin-stirbt-am-strand-in-spanien-203929.html