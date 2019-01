Empfehlung - Tief „Zeetje“ bringt erste Sturmflut des Jahres

dpaRostock/Hamburg Hochwasser an der Ostsee und umgerissene Bäume in Norddeutschland: Sturmtief „Zeetje“ hat Einsatzkräfte im Norden am Neujahrsabend auf Trab gehalten und an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns die erste Sturmflut des neuen Jahres ausgelöst.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tief-zeetje-bringt-erste-sturmflut-des-jahres-274341.html