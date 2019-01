Empfehlung - Thunfisch für 2,7 Millionen Euro in Japan versteigert

dpaTokio Das 278 Kilogramm schwere Tier wurde am Samstag bei der ersten Auktion in diesem Jahr auf dem neuen Fischmarkt der japanischen Hauptstadt von der Restaurantkette Sushi Zanmai gekauft. Der Fisch war in Oma, einem der besten Thunfischfanggebiete des Landes, an der Nordspitze der Hauptinsel Honshu, gefangen worden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/thunfisch-fuer-27-millionen-euro-in-japan-versteigert-274870.html