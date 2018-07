Empfehlung - Thai-Fußballer dürfen nach Hause

dpaChiang Rai. Dies teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit dem Team an diesem Mittwoch in der Provinzhauptstadt Chiang Rai mit. Seit der Rettung waren die Jungen dort mit dem Trainer in einem Krankenhaus untergebracht. Auch der 25-Jährige muss nicht mehr in die Klinik zurück.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/thai-fussballer-duerfen-nach-hause-243419.html