Empfehlung - Terrorist gesteht Plan zum Anschlag auf die Sagrada Familia

dpaMadrid. Einer der in Spanien gefassten vier mutmaßlichen Terroristen hat nach Medienberichten Pläne zu Sprengstoffanschlägen gestanden. Auch die weltberühmte Basilika Sagrada Familia und weitere Gebäude Barcelonas sollten in die Luft gejagt werden. Das habe der 21-jährige Mohamed Houli Chemlal vor dem Ermittlungsrichter in Madrid ausgesagt, berichtete die Zeitung „El Mundo“ unter Berufung auf Justizkreise.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/terrorist-gesteht-plan-zum-anschlag-auf-die-sagrada-familia-204560.html