Terrorermittlung nach Messerangriff auf Soldaten in Brüssel

Mit „Allahu-akbar“-Rufen und einem Messer geht ein Mann am Freitagabend mitten in Brüssel auf eine Militärpatrouille los. Ein Soldat eröffnet das Feuer. Auch bei einem Messer-Zwischenfall in London gab es Verletzte.