Empfehlung - Tausende Terminanträge für Familiennachzug nach Deutschland

dpaBerlin Die weitaus meisten Terminanfragen für den Familiennachzug zu in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus liegen an der Botschaft in Beirut vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tausende-terminantraege-fuer-familiennachzug-nach-deutschland-246688.html