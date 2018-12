Empfehlung - Tausende protestieren in Belgrad gegen die Regierung

dpaBelgrad Teilnehmer der Kundgebung trugen Transparente mit Aufschriften wie „Ich werde nicht schweigen“, „Ich bin nicht dumm“ und „Warum kämpfen wir gegen alle benachbarten Ländern“. Es war der vierte Samstag in Folge, an dem Demonstranten unter dem Motto „Stoppt die blutigen Hemden!“ in Belgrad auf die Straße gingen. Sie protestieren gegen die aus ihrer Sicht von der Regierung tolerierte Gewaltanwendung gegen Kritiker.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tausende-protestieren-in-belgrad-gegen-die-regierung-273951.html