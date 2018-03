Empfehlung - Tausende bei Trauerkundgebungen für ermordeten Journalisten

dpaBratislava. Zehntausende Menschen haben am Abend in mehreren Städten der Slowakei an Trauerkundgebungen für den ermordeten Investigativ-Journalisten Jan Kuciak und seine Verlobte teilgenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/tausende-bei-trauerkundgebungen-fuer-ermordeten-journalisten-227632.html